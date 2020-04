Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei indica noi cotații pentru valorile monedelor de circulație internaționala. Cat sunt: Euro, Dolarul sau Francul elvețain azi, 16 aprilie? Curs valutar BNR pentru joi, 16 aprilie Banca Naționala a Romaniei indica noile cotații in jurul orelor 13:10, pe site-ul oficial al BNR.…

- Banca Naționala a Romaniei a actualizat astazi, 2 aprilie 2020, valorile cu privire la euro, dolar si lira sterlina. In plina pandemie de coronavirus, monedele de circulație internaționala au crescut.

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei si 91 de bani pentru un euro, cu 14 de bani mai mult decat vineri.Dolarul american creste cu patru bani si a ajuns la valoarea de 18 lei si opt bani.

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,8103 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de valoarea record atinsa vineri. Lira sterlina a atins cel mai mic nivel din noiembrie 2019.Conform cursului valutar publicat de BNR,luni, 2 martie, moneda Euro a a inregistrat o usoara scadere…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru luni, 24 februarie, un curs de 19 lei si 26 de bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat saptamana trecuta.

- CHIȘINAU, 6 feb - Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) anunțat pentru joi, 6 februarie, un dolar american echivaleaza cu 17,40 lei, un euro – cu 19,17 lei, o hrivna ucraineana – cu 70 de bani, un leu romanesc – cu 4,01 lei moldovenești, iar o rubla ruseasca – cu 28 de bani.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7790 lei pentru un euro, mai mare cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia de 4,7786 lei pentru un euro, stabilita in sedinta anterioara. Leul s-a...

- Euro a crescut, marti, insesizabil in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7790 de lei, in timp ce luni a fost 4,7788 de lei/unitate. Dolarul american a scazut pana la 4.3042 de lei, cu 0,15% mai putin…