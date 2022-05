Stiri pe aceeasi tema

- Euro pierde din valoare, iar dolarul crește cu inca patru bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit astazi, 4 mai, un curs valutar de 19 lei și 59 de bani pentru un euro și 18, 65 lei pentru un dolar.

- Moneda nationala se depreciaza, miercuri, atat in raport cu euro, cat și cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR.Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) miercuri este de 4,9447 lei, in creștere fata de marți, cand ajunsese la 4,9431 lei. Astfel, euro este in creștere miercuri…

- Cursul valutar BNR valabil pentru miercuri, 6 aprilie 2022 va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei…

- Vineri, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu dolarul american, și moneda euro, în schimb scade fața de rubla ruseasca. Hrivna ucraineana și leul românesc, ramân neschimbate. Astfel, pentru 25 martie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 18.39 bani…

- Moneda nationala a crescut, luni, in raport cu euro, dar s-a depreciat comparativ cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR.Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9490 lei, in scadere fata de vineri, cand ajunsese la 4,9491 lei.Astfel, euro este in scadere luni…

- La inceputul saptaminii de munca leul moldovenesc s-a preciat și mai mult in raport cu dolarul și cu euro. Astfel, pe parcursul zilelor de odihna, el a ciștigat de la dolarul american 0,5 bani, iar de la moneda unica europeana – aproape 21 bani, transmite Noi.md. Banca Nationala a Moldovei a stabilit…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu principalele valute. Banca Nationala a stabilit pentru marti, intai martie, un curs de 20 de lei si 46 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai mult decat luni. Dolarul se scumpeste cu 9 bani si costa 18 lei si 27 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu principalele valute. Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 9 februarie, un curs de 20 de lei si 46 de bani pentru un euro, cu 5 bani mai putin fata de ieri.Dolarul se depreciaza cu 1 ban si costa astazi 17 lei si 91 de bani.