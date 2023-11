Tot ce trebuie să știe școlile despre colectarea selectivă

ASAP România, programul Fundației The Institute, a lansat un ghid pentru colectarea selectivă dedicat tuturor instituțiilor de învățământ din România pentru a le sprijini în... The post Tot ce trebuie să știe școlile despre colectarea selectivă appeared first on Special Arad… [citeste mai departe]