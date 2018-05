CURS VALUTAR BNR 31 MAI 2018. Euro creste la 4,64 lei, fata de 4,63 lei, cursul BNR anuntat ieri. Este cel mai slab curs al leului in fata monedei europene din 8 mai 2018. Pe 22 mai, moneda europeana a atins minimul ultimelor cinci luni in fata leului: 4,6225 lei/euro, fata de 19 decembrie 2017: 4,6210 lei/euro). Moneda europeana a atins pe 2 mai cea mai ridicata valoare in fata leului din 23 martie 2018. Maximul istoric a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro.

Bancile comerciale au anuntat pe 31 mai cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6730 lei si 4,7220 lei, scrie…