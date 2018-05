Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6399 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul atins marti, pana la cel mai mare nivel din 9 mai pana in prezent, transmite News.ro . Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6397 lei/euro, in crestere cu 0,24% fata de nivelul atins vineri, cel mai mare nivel din 10 mai. Dolarul a ajuns la 4,0284 lei, cel mai ridicat nivel din iulie 2017. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea…

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6243 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de nivelul atins miercuri. CURS VALUTAR. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe…

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6292 lei/euro, in crestere cu 0,14% fata de nivelul atins marti. CURS VALUTAR. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6225 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins luni, cel mai mic din decembrie 2017 pana in prezent. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6303 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, scrie news.ro.Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an. Joi,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6283 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins luni, acesta fiind cel mai mic nivel din ianuarie pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6397 lei/euro, in scadere cu 0,12% fata de nivelul atins miercuri, acesta fiind cea mai mica cotatie din februarie pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica…