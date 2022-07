Curs valutar BNR, 27 iulie 2022. Dolarul atinge un nou maxim

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda euro a scazut vineri sub nivelul de 1,01 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani. Iata care sunt consecintele concrete ale declinului valorii monedei unice europene, conform unei analize realizate de AFP.

- Luni, dolarul a urcat la un nou maxim al ultimilor 24 de ani in raport cu yenul, dupa ce rezultatele bune obținute de coaliția conservatoare aflata la guvernare in Japonia in urma alegerilor au indicat ca nu vor aparea schimbari in politica monetara relaxata, scrie Reuters. Fii la curent cu…

- Luni, dolarul a urcat la un nou maxim al ultimilor 24 de ani in raport cu yenul, dupa ce rezultatele bune obținute de coaliția conservatoare aflata la guvernare in Japonia in urma alegerilor au indicat ca nu vor aparea schimbari in politica monetara relax

- Miercuri, 6 iulie, leul moldovenesc se depreciaza in raport cu dolarul american și crește fața de moneda euro, leul romanesc și rubla ruseasca. Hrivna ucraineana ramane neschimbata. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.14 bani pentru un dolar, cu 1 ban mai mult decat marți.…

- Banca Naționala a Romaniei a postat astazi cursul valutar, așa cum face in fiecare zi, insa se pare ca lucrurile au luat o alta intorsatura azi. Daca zilele trecute dolarul american creștea vertiginos, de data aceasta moneda euro a preluat carma și a inregistrat un salt important. Iata la ce cotație…

- Banca Naționala a Romaniei a venit astazi cu cursul valutar al zilei, astfel ca daca vrei sa vezi la ce cotații au ajuns monedele in ultimele 24 de ore, ești pe site-ul potrivit. Din primele informații, dolarul și euro cresc vertiginos de la o zi la alta, in timp ce moneda naționala inregistreaza o…

- Vineri, 10 iunie, leul moldovenesc se apreciaza in raport cu dolarul american și moneda euro, dar scade fața de rubla ruseasca. Leul romanesc și hrivna ucraineana raman neschimbate. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.03 bani pentru un dolar, cu 1 ban mai puțin decat…

- De la o zi la alta cursul valutar i-a alte valori! Ei bine, astazi, 12 mai, Banca Națioanla a Romaniei a venit cu noile actualizari pentru fiecare moneda in parte, iar ceea ce se observa cu ochiul liber este faptul ca dolarul crește vertiginos. Iata cat valoreaza fiecare moneda in parte in aceste momente!