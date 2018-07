Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR BNR 26 IULIE 2018. Miercuri, euro a scazut la 4,6282 lei. Nivelul atins joi, 4,6273 lei/euro, este cel mai mic din 24 mai, cand a fost 4,6243 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,9551 lei la 3,9502…

- CURS VALUTAR BNR 24 IULIE 2018. Nivelul atins luni este cel mai mic din 25 mai, cand a fost 4,6288 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,9767 lei la 3,9677 lei. Cursul francului elvetian a scazut de la…

- Joi, euro a crescut la 4,6569 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,0267 lei la 4,0033 lei. Cursul francului elvetian a scazut de la 4,0354 lei la 4,0340 lei. Pretul gramului de aur a scazut de…

- Marti, euro a crescut la 4,6663 lei, cel mai mare nivel din 25 ianuarie, cand a fost 4,6665 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,0420 lei la 4,0348 lei, scrie news.ro. Cursul francului elvetian a scazut…

- CURS VALUTAR BNR 6 IUNIE 2018. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an. Marti, euro a scazut la 4,6531 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6566 lei/euro, in crestere cu 0,17% fata de nivelul atins joi, cel mai mare nivel din 4 mai pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50%…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6399 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul atins marti, ajungand astfel la cel mai mare nivel din 9 mai pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de…

- CURS VALUTAR BNR 3 MAI 2018. Euro ramane la 4,66 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR cand moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare in fata leului din 23 martie 2018. Maximul istoric a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Leul a atins cea mai ridicata valoare in fata monedei…