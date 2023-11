Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4.9711 in crestere fata de ziua precedenta cand valoarea sa era de 4.9704 lei. Dolarul american a scazut la 4.5751 lei de la 4.5823 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi, 8 noiembrie 2023, este de 4,9674 lei, in scadere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4,9696 lei. Dolarul american a crescut la 4,6566 lei de la 4,6514 lei.

- Astazi, miercuri, 8 noiembrie 2023, Banca Naționala a Moldovei a anunțat o intarire a leului moldovenesc in raport cu euro și dolarul american. Leul s-a apreciat cu 22 de bani fața de euro, ajungand la o valoare de 19.2107 MDL pentru un euro. In același timp, leul s-a intarit cu 7 bani in raport cu…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4,9681 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4,9643 lei. Dolarul american a scazut la 4,7033 lei de la 4,7077.

- Conform datelor furnizate de Banca Naționala a Moldovei, leul moldovenesc a inregistrat o ușoara slabire in raport cu euro și dolarul american in data de 23 octombrie 2023. In comparație cu sfarșitul saptamanii trecute, atat euro cat și dolarul american au inregistrat o creștere, indicand o depreciere…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi, 10 octombrie 2023, este de 4,9656 lei, in scadere fata de ieri, cand valoarea sa era de 4,9682 lei. Dolarul american a scazut la 4,6810 lei de la 4,7168 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 25 septembrie, este de 4.9677 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4.9675 lei. Dolarul american a crescut la 4.6717 lei de la 4.6709 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei, astazi, este de 4.9358 lei, in scadere fata de vineri cand valoarea sa era de 4.9388 lei. Dolarul american a scazut luni la 4.5679 lei de la 4.5768