Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 4 iulie 2023, este de 4.9503 lei, in scadere fața de ieri cand era 4.9517 lei. Dolarul american a scazut marți la 4.5426 lei de la 4.5495 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 27 iunie 2023, este de 4.9630 lei, in creștere fața de ieri. Dolarul american a scazut marți la 4.5361 lei de la 4.5473 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 26 iunie 2023, este de 4.9556 lei, in scadere fața de ultima valoare inregistrata, la data de 23 iunie 2023, cand a fost de 4.9561 lei. Dolarul american a scazut luni la 4.5473 lei de la 4.5645 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 23 iunie 2023, este de 4.9561 lei, in scadere fața de ieri cand a fost la valoarea de 4.9636 lei. Dolarul american a crescut vineri la 4.5645 lei, de la 4.5120 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 21.06.2023, este de 4.9627 lei, in scadere fața de ziua precedenta cand valoarea era de 4.9631 lei. Dolarul american a crescut miercuri la 4.5433 lei de la 4.5425 lei.

- Cursul pentru euro a anunțat de Banca Naționala a Romaniei astazi este de 4.9578 lei, in scadere fața de ieri cand a fost 4.9624 lei. Dolarul american a crescut astazi la 4.6192 lei de la 4.6046 lei

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 17 mai 2023, este de 4.9610 lei, in creștere fața de ieri cand a fost 4.9462 lei. Euro este in creștere cu 0.0148, iar moneda nationala a inregistrat o scadere. Dolarul american a crescut miercuri 4.5816 lei de la 4.5382 lei.

- Leul crește astazi in raport cu euro, dar scade in raport cu dolarul american. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 9 mai 2023, este de 4,9202 lei, in scadere fata de ieri cand ajunsese la 4,9256. Astfel, euro este in scadere marti cu 0,0054 lei, iar moneda nationala a inregistrat…