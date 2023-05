Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 15 mai 2023, este de 4.9365 lei, in ușoara creștere fața de vineri, cand ajunsese 4.9324 lei. Euro este in creștere cu 0.0041 lei, iar leul a inregistrat o noua scadere. Dolarul american a crescut astazi la 4,5435, de la 4.5225 lei vineri,…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 12 mai 2023, este de 4.9324 lei, in creștere fața de ieri cand ajunsese 4.9294 lei. Euro este in creștere cu 0.0030 lei, iar leul a inregistrat o scadere. Dolarul american a crescut astazi la 4.5226, de la 4.5110 lei, cu 0.0116 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 11 mai 2023, este de 4.9294 lei, in creștere fața de ieri cand ajunsese 4.9221 lei. Euro este in creștere cu 0.0073 lei, iar leul a inregistrat o scadere. Dolarul american a crescut astazi la 4.5110 lei, de la 4.4922 lei, adica cu 0.0188…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 10 mai 2023, este de 4.9221 lei in creștere fața de ieri cand ajunsese la 4,9202 lei. Euro este in creștere astazi cu 0.0019 lei, iar leul a inregistrat o scadere. Dolarul american a crescut astazi la 4.4922 lei de la 4,4806 lei, valoarea…

- Leul crește astazi in raport cu euro, dar scade in raport cu dolarul american. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 9 mai 2023, este de 4,9202 lei, in scadere fata de ieri cand ajunsese la 4,9256. Astfel, euro este in scadere marti cu 0,0054 lei, iar moneda nationala a inregistrat…

- Cursul valutar BNR valabil pentru joi, 23 martie 2023, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira sterlina.…

- Cursul valutar BNR valabil pentru miercuri, 22 februarie 2023, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o…