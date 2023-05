Leul crește astazi in raport cu euro, dar scade in raport cu dolarul american. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 9 mai 2023, este de 4,9202 lei, in scadere fata de ieri cand ajunsese la 4,9256. Astfel, euro este in scadere marti cu 0,0054 lei, iar moneda nationala a inregistrat o crestere. Dolarul american a crescut azi la 4,4806 lei de la 4,4634 lei, valoare inregistrata ieri, ceea ce inseamna o crestere de 0,0172 lei.