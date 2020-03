CURS VALUTAR 6 martie 2020. Euro se apropie de nivelul record Vineri, 28 februarie, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, cel mai mare nivel anuntat vreodata de banca centrala. Joi, euro a urcat la 4.8086 lei. Vineri, euro a crescut la 4.8110 lei. Cursul francului elvetian a crescut de la 4.5170 lei la 4.5385 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 23 ianuarie 2015, cand a fost 4.5817 lei. In 15 ianuarie 2015, francul elvetian a sarit de la 3.7415 lei la 4.3287 lei, dupa ce Banca Elvetiei a decis sa renunte la plafonarea cursului de schimb. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

