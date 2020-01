Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat vineri, 20 decembrie, un curs de 4,7736 lei pentru un euro, mai mic cu 0,04 bani fata de cotatia de 4,7740 lei pentru un euro, stabilita in sedinta anterioara.Insa, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,2951 lei, in crestere…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul de referința pentru ziua de azi, 19 decembrie. Euro, dolarul american dar și lira sterlina scad și inregistreaza o valoare mult mai mica decat cea de ieri. Se pare ca deși specialiștii anunțau ca euro se apropie de un nou prag istoric, acesta și-a pierdut…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru miercuri, 18 decembrie, un curs de 19 lei si 26 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri. Dolarul american se ieftineste cu trei bani si ajunge la 17 lei și 25 de bani.

- Dupa o buna perioada in care a cunoscut creșteri semnificative, euro se prabușește. Potrivit informațiilor oferite de Banca Naționala a Romaniei, moneda europeana inregistreaza o valoare mult mai mica decat cea inregistrata vineri, iar pe de alta parte, dolarul american și lira sterlina cresc.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat miercuri, 13 noiembrie, un curs de 4,7635 lei pentru un euro, in crestere cu 0,16 bani fata de cotatia anterioara, de 4,7619 lei/euro. Moneda naționala s-a depreciat, de asemenea, si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,3251 lei, cu 0,49 de bani…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afișat joi, 17 octombrie, un curs de 4,7550 lei, mai mult cu 0,13 bani fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7537 lei. In schimb, moneda naționala s-a apreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4, 2719 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat euro miercuri, 16 octombrie, la 4,7537 lei , in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa marti. Lira sterlina a continuat sa urce si a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni. Adtazi, BNR a cotat dolarul american la 4,3164 șei, dupa ce la cursul valutar…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 9 octombrie, un curs de 19 lei și 41 de bani pentru un euro, cu doi bani mai putin decat ieri.