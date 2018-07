Curs valutar 30 iulie. Cotaţia principalelor monede Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, luni, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara:



MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 4,6248

1 Dolar S.U.A USD 3,9572

1 Dolar australian AUD 2,9275

1 Leva bulgareasca BGN 2,3647

1 Dolar canadian CAD 3,0298

1 Franc elvetian CHF 3,9860

1 Coroana ceha CZK 0,1803

1 Coroana daneza DKK 0,6208

1 Lira egipteana EGP 0,2213

1 Lira sterlina GBP 5,1935

100 Forinti maghiari HUF 1,4340

100 Yeni japonezi JPY 3,5627

1 Leu moldovenesc MDL 0,2396

1 Coroana norvegiana NOK 0,4851

Sursa articol si foto: dcnews.ro

