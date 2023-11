Curs valutar 3 noiembrie 2023. Euro a crescut

Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi, 30 octombrie 2023, este de 4.9647 Lei, fața de vineri, cand valoarea era de 4,9681 Lei. Cursul pentru dolarul american este de 4.6943 Lei, fața de vineri cand a fost 4,7033 Lei.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va emite luni, 30 octombrie 2023, la ora 13:00 cursul pentru valutele principale folosite la nivel internațional. Afla in randurile de mai jos ce valori au atins moneda euro, dolarul și nu numai. Cum arata cursul de schimb al zilei. Curs valutar BNR, 30 octombrie 2023…

- Conform datelor furnizate de Banca Naționala a Moldovei, leul moldovenesc a inregistrat o ușoara slabire in raport cu euro și dolarul american in data de 23 octombrie 2023. In comparație cu sfarșitul saptamanii trecute, atat euro cat și dolarul american au inregistrat o creștere, indicand o depreciere…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 25 septembrie, este de 4.9677 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4.9675 lei. Dolarul american a crescut la 4.6717 lei de la 4.6709 lei.

- Cursul valutar BNR 12 septembrie 2023 va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira sterlina. Curs…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 11 septembrie 2023, este de 4.9660 lei, in crestere fata de vineri cand valoarea sa era de 4.9643 lei. Dolarul american a scazut la 4.6290 lei de la 4.6378.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 9 august 2023, este de 4.9477 lei, in scadere fata de ieri cand ajunsese la 4.9497 lei. Dolarul american a scazut miercuri la 4.5049 lei, de la 4.5112 lei.

- Cursul valutar BNR 7 august 2023 va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira sterlina. Curs valutar…