Curs valutar 3 martie 2020: Euro scade sub 4,81 lei

- Cursul de schimb al monedei nationale in raport cu euro a scazut sub pragul de 4,81 lei, marți, Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunțand o cotație de 4,8074 lei. Vineri, euro a atins un maxim istoric, de 4,8127 lei pentru un euro, conform Mediafax.Dolarul american a scazut in raport cu moneda…

- Leul se depreciaza pe linie in fata principalelor valute, in a doua sedinta a acestei saptamani. Dolarul american a atins un nivel record, in raport cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7696 de lei/unitate, o crestere de 0,06% fata de sedinta anterioara.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7779 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a urcat de la 5,6463 lei la 5,6778 lei. Acest nivel, atins in ziua in care Marea Britanie iese din UE, este cel mai mare din 16 decembrie…

- Euro a scazut putin, marti, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a crescut. Francul elvetian a ajuns, in schimb, la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7787 de lei, cu 0,02% mai putin fata de luni. Dolarul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent.Citește și: SURSE - PNL pregatește o mutare…

- Banca Naționala a Romaniei emite un nou curs valutar, miercuri, pe 8 ianuarie 2020, in jurul orei 13:00. Persoanele interesate sa cumpere sau sa vanda euro pot afla evoluția din ultimele zile a monedei de circulație europeana. Totodata, lira sterlina, dar și francul elvețian ar putea marca noi creșteri,…

- Leul a scazut din nou fața de principalele valute, dupa mai multe zile consecutive de aprecieri. Cursul valutar dat publicitații azi de Banca Naționala a Romaniei (BNR) coteaza un euro la 4,7773 lei, in creștere fața de 4,7769 lei, pe 17 decembrie.Potrivit datelor BNR, și dolarul a crescut, ajungandla…