Curs valutar 28 februarie 2020. Euro atinge un nou maxim istoric

Stiri pe aceeasi tema

- Euro, un nou maxim istoric! Dolarul si aurul au scazut. Cursul de schimb al monedei nationale a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu moneda euro, fiind cotat de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8127 lei. In schimb, dolarul si aurul au scazut. Dolarul american a scazut in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7834 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa miercuri, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind vechiul record. Miercuri, euro a scazut…

- Cursul euro a atins joi un nou maxim istoric. La fel si cotatiile pentru dolar si gramul de aur, stabilite de Banca Nationala a Romaniei.BNR a anuntat un curs de referinta de 4,7834 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa miercuri, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata.…

- Euro a scazut ușor miercuri, ajungand la 4,7789 lei.Dolarul american a atins, miercuri, un nou nivel record - 4.4241. Și prețul gramului de aur a crescut, miercuri, atingand un nivel record. Prețul gramului de...

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a cotat azi un euro la 4,7789 lei, in scadere ușoara fața de ziua precedenta, cand valora 4,7800 lei. Dolarul iși continua in schimb creșterea și puncteaza un nou maxim istoric, BNR stabilind azi un curs de 4,4241 lei, mai mult fața de ieri, cand moneda americana era…

- Leul se depreciaza pe linie in fata principalelor valute, in a doua sedinta a acestei saptamani. Dolarul american a atins un nivel record, in raport cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7696 de lei/unitate, o crestere de 0,06% fata de sedinta anterioara.…

- Euro si dolarul incep saptamana in crestere fata de moneda nationala, iar aurul ajunge la un maxim istoric fata de leu. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7798 de lei/unitate, o crestere de 0,02% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut…

- Gramul de aur s-a scumpit luni cu 5,5491 de lei (2,57%), pana la o cotatie de 220,9342 lei, de la 215,3851 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare...