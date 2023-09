Leul s-a depreciat, miercuri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9743 lei, in crestere cu 0,47 bani (0,09%) fata de cotatia precedenta, de 4,9696 lei. Leul s-a depreciat si fata de dolarul american, care a fost cotat la 4,7112 lei, in urcare cu 2,38 bani (+0,51%), comparativ cu marti, cand s-a situat la 4,6874 lei.