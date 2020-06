Joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8422 lei pentru un euro, in scadere fata de nivelul de 4,8432 lei pentru un euro atins miercuri. Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. In schimb, dolarul american a crescut joi de la nivelul de 4,2860 lei lei pe unitate la 4,3126 lei pe unitate. Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.