- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a facut un pas in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7794 lei/unitate, mai mult cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,3124 lei/unitate,…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, 5 decembrie, un curs de 19 lei si 37 de bani pentru un euro, cu un ban mai putin decat ieri.Dolarul american ramane la cotatia de 17 lei și 50 de bani.

- Euro si dolarul au crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7635 lei/unitate, mai mult cu 0,03% fata de ziua precedenta. Dolarul american a crescut, fiind cotat la 4,3251 lei/unitate, cu 0,11% mai mult fata de marti.…

- Curs valutar azi, 22 octombrie. Banca Naționala a Romaniei a anunțat noul curs de referința pentru ziua de astazi. Astazi, 22 octombrie, moneda europeana, dar și dolarul american cunosc o creștere semnificativa fața de ziua precedenta. Pe de alta parte, lira sterlina scade.

- Leul moldovenesc nu se modifica in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru marți, 22 octombrie, un curs de 19 lei si 36 de bani pentru un euro, la fel ca și ieri. Dolarul american se ieftinește cu patru bani și are un preț de 17 lei și 35 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat euro miercuri, 16 octombrie, la 4,7537 lei , in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa marti. Lira sterlina a continuat sa urce si a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni. Adtazi, BNR a cotat dolarul american la 4,3164 șei, dupa ce la cursul valutar…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru marți, 1 octombrie, un curs de 19 lei și 36 de bani pentru un euro, cu trei bani mai putin decat ieri.Dolarul american a pierdut un ban si a ajuns la cotatia de 17 lei si 72 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei și 53 de bani pentru un euro, cu sapte bani mai mult decat ieri. Dolarul american a crescut cu sase bani si a ajuns la un curs de 17 lei si 76 de bani.