Centrele de Relaţii cu Utilizatorii Distribuţie Oltenia vor fi închise de Mica Unire

Centrele de Relatii cu Utilizatorii Distributie Oltenia nu vor avea program de lucru cu publicul in data de 24 ianuarie 2020, reluandu-si activitatea in data de 27 ianuarie 2020. Legislatia in vigoare in domeniul muncii reglementeaza… [citeste mai departe]