Din nefericire pentru toti romanii, deoarece lucrurile sunt legate intre ele, previziunile pentru anul 2022 legate de cursul de schimb al leului nu sunt din cele mai optimiste. Cursul valutar pentru anul 2022 va fi afectat de doua situații majore: stabilitatea politica a Romaniei, influențata acum de noua alianța PSD + PNL + UDMR și […]