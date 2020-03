Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a anunțat pentru ziua de luni, 24 februarie, un curs de referinta de 4,8024 lei/euro, ceea ce reprezinta o mica scadere fata de valoarea record atinsa vineri, 21 februarie.Dupa ce vineri, 21 februarie, euro a crescut pana la valoarea de 4.8026 lei, acesta fiind cel mai mare…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7774 lei/euro, in scadere usoara fata de valoarea atinsa miercuri. Pretul gramului de aur a scazut de la 218,2474 lei la 214,0005 lei. Miercuri, BNR a anuntat un nivel record al pretului aurului, atins in contextul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Pretul aurului a ajuns la un nivel record, iar francul elvetian a atins cea mai mare valoare din ianuarie 2015 pana in prezent.In 21 noiembrie 2019,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7785 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american a scazut la cel mai mic nivel din ultimele 2 luni. Vineri, euro a crescut la 4.7799 lei. Luni, euro a scazut la 4.7785 lei.…

- Leul a scazut din nou fața de principalele valute, dupa mai multe zile consecutive de aprecieri. Cursul valutar dat publicitații azi de Banca Naționala a Romaniei (BNR) coteaza un euro la 4,7773 lei, in creștere fața de 4,7769 lei, pe 17 decembrie.Potrivit datelor BNR, și dolarul a crescut, ajungandla…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7794 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti.Deprecierea monedei nationale a avut loc in contextul in care agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings a anuntat ca a revizuit perspectiva…

- Euro revine pe trend ascendent in a patra sedinta a acestei saptamani, iar lira continua si ea sa se aprecieze. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7764 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa miercuri. Dolarul american, cotat…