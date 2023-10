Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi, 10 octombrie 2023, este de 4,9656 lei, in scadere fata de ieri, cand valoarea sa era de 4,9682 lei. Dolarul american a scazut la 4,6810 lei de la 4,7168 lei.

- Leul s-a depreciat, miercuri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9743 lei, in crestere cu 0,47 bani (0,09%) fata de cotatia precedenta, de 4,9696 lei. Leul s-a depreciat si fata de dolarul american, care a fost cotat la 4,7112 lei, in urcare cu 2,38 bani…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 26.09.2023, este de 4,9696 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4,9677 lei. Dolarul american a crescut la 4,6874 lei de la 4,6717 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 25 septembrie, este de 4.9677 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4.9675 lei. Dolarul american a crescut la 4.6717 lei de la 4.6709 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi este de 4.9465 lei, in crestere fata de ultima valoarea inregistrata vineri, 1 septembrie, 4.9440 lei. Dolarul american a crescut luni la 4.5809 de la 4.5563.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 9 august 2023, este de 4.9477 lei, in scadere fata de ieri cand ajunsese la 4.9497 lei. Dolarul american a scazut miercuri la 4.5049 lei, de la 4.5112 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 31 iulie 2023, este de 4.9346 lei, in crestere fata de valoarea inregistrata vineri, 4.9322 lei. Dolarul american a scazut luni la 4.4712 lei de la 4.4944 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 26 iulie 2023, este de 4.9292 lei, in creștere fața de ziua precedenta cand era 4.9198 lei. Dolarul american a scazut miercuri la 4.4515 lei de la 4.4539 lei.