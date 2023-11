Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4.9704 lei in crestere fata de ziua precedenta cand valoarea sa era de 4.9701 lei. Dolarul american a crescut la 4.5823 lei de la 4.5782 lei.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va emite marți, 31 octombrie 2023, cursul pentru valutele principale folosite la nivel internațional. Vei putea afla in randurile de mai jos, in jurul orei 13:00, ce valori au atins moneda euro, dolarul și nu numai. Cum arata cursul de schimb al zilei de astazi. Curs…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4,9681 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4,9643 lei. Dolarul american a scazut la 4,7033 lei de la 4,7077.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi, 19 octombrie 2023, este de 4,9720 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4,9705 lei. Dolarul american a crescut la 4,7177 lei de la 4,7038 lei.

- Leul s-a depreciat, miercuri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9743 lei, in crestere cu 0,47 bani (0,09%) fata de cotatia precedenta, de 4,9696 lei. Leul s-a depreciat si fata de dolarul american, care a fost cotat la 4,7112 lei, in urcare cu 2,38 bani…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 25 septembrie, este de 4.9677 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4.9675 lei. Dolarul american a crescut la 4.6717 lei de la 4.6709 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 5 septembrie, este de 4.9491 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea sa era de 4.9465 lei. Dolarul american a crescut marti la 4.6025 de la 4.5809.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi este de 4.9465 lei, in crestere fata de ultima valoarea inregistrata vineri, 1 septembrie, 4.9440 lei. Dolarul american a crescut luni la 4.5809 de la 4.5563.