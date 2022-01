Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru marti, 28 decembrie, un curs de 20 de lei si 15 bani pentru un euro, cu 3 bani mai putin fata de luni.Dolarul american se ieftineste cu 4 bani si costa 17 lei si 80 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 24 decembrie, un curs de 20 de lei si 17 bani pentru un euro, cu 2 bani mai mult fata de ieri.Dolarul american pierde un ban din valoarea sa si costa 17 lei si 81 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana și se menține in raport cu dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Naționala a Moldovei (BNM). Astfel, pentru astazi, 15 decembrie, un euro are valoarea de 20 lei și 06 bani, cu 8 bani mai mult.…

- Miercuri, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu dolarul american, moneda euro și leul românesc. Hrivna ucraineana și rubla ruseasca ramân la fel neschimbate. Pentru 8 decembrie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 17.65 de bani pentru un dolar, cu 4 bani…

- Vineri, leul moldovenesc se depreciaza în raport cu moneda euro, hrivna ucraineana și leul românesc. Dolarul american și rubla ruseasca ramân neschimbate. Pentru mâine, 3 decembrie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 17.73 de bani pentru un dolar. Moneda…

- Miercuri,17 noiembrie, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu moneda euro și leul românesc. Dolarul american, hrivna ucraineana și rubla ruseasca ramân la fel. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 17.60 de bani pentru un dolar. Moneda euro scade…

- Vineri, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu dolarul, moneda euro și leul românesc. Hrivna ucraineana și rubla ruseasca ramân neschimbate, transmite agrotv.md. Astfel, pentru perioada 5-7 noiembrie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 17.51 de bani pentru…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana și dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Naționala a Moldovei (BNM). Pentru astazi, 25 octombrie, un euro are valoarea de 20 de lei și 33 de bani. Dolarul american costa 17 lei și…