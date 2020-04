Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru miercuri, 8 aprilie, un curs de 20 lei si 20 de bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri. Dolarul american scade cu sapte bani pana la valoarea de 18 lei si 56 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marți, 31 martie, un curs de 20 de lei si 11 bani pentru un euro, cu 20 de bani mai mult decat ieri.Dolarul american creste cu noua bani si a ajuns la valoarea de 18 lei si 17 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marti, 25 februarie, un curs de 19 lei si 31 de bani pentru un euro, cu cinci bani mai mult decat ieri. Dolarul american creste cu trei bani si ajunge la 17 lei si 85 de bani.

- Leul moldovenesc isi mentine pozitia in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru luni, 10 februarie, un curs de 19 lei si 17 de bani pentru un euro. Dolarul american creste cu trei bani si ajunge la 17 lei si 42 de bani.

- CHISINAU, 1 feb – Sputnik. Leul moldovenesc continua sa se aprecieze in raport cu toate principalele valute de referința. Astfel, Banca Naționala a stabilit pentru 1 februarie un curs de 19,29 de lei pentru un euro, in scadere cu 4 bani in comparație cu ziua de joi. Un dolar american va fi…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marti, 28 ianuarie, un curs de 19 lei si 48 de bani pentru un euro, cu opt bani mai putin decat ieri. Dolarul american scade cu sase bani si ajunge la 17 lei si 67 de bani.

- CHIȘINAU, 16 ian — Sputnik. Banca Naționala a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astazi un curs oficial de 19.31 pentru un euro și 17.43 pentru un dolar american, cu 6 bani mai mult decat ieri. Curs valutar BNM pentru 16 ianuarie Moneda unica europeana va costa 19,43 lei, cu 8 bani mai mult…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, 16 ianuarie, un curs de 19 lei si 43 de bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri.Dolarul american creste cu cinci bani pana la 17 lei si 43 de bani.