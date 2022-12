Moneda nationala s-a apreciat, miercuri, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4,9248 lei, in scadere fata de marti, cand ajunsese la 4,9314 lei. Dolarul american a scazut miercuri 4,6225 lei de la 4,6821 […] The post Curs valutar 14 decembrie. Leul se intareste. Cum sunt cotate cele doua monede de referinta, euro si dolar first appeared on Ziarul National .