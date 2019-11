CURS VALUTAR 13 NOIEMBRIE 2019. Veşti proaste pentru românii cu credite, leul se prăbuşeşte Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7635 lei/euro, 4,3251 lei/dolar, 5,5596 lei/lira sterlina, 4,3682 lei/franc elvetian. Euro se apropie de maximul istoric in fata monedei nationale. Si dolarul si lira cresc in continuare. Moneda britanica atinge cea mai mare valoare din ultimele sase luni, iar cea americana la cel mai ridicat nivel din ultima luna Practic, acesta este cel mai ridicat nivel din 14 martie, cand un euro a fost cotat la 4,7640 lei. Maximul istoric de 4,7648 lei pentru un euro a fost atins pe 25 ianuarie 2019, la cateva saptamani dupa adoptarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

