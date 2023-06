Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-23 iunie a.c., 36 de polițiști nou incadrați la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, precum și la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascar Campina parcurg un modul de instruire in domeniul tragerii cu armamentul din dotare, organizat de polițiștii din cadrul Serviciului Pregatire…

- Sute de locuri au ramas neocupate dupa examenul de admitere in Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” de la Campina. Este o record negativ unic in istorie, in condițiile in care in anii anteriori concurența era similara cu cea de la facultațile de Medicina. Ministerul de Interne a scos la concurs,…

- Nr. 138 din 28 aprilie 2023 PESTE 1600 DE LOCURI SCOASE LA CONCURS IN SCOLILE DE POLITIEInspectoratul de Politie Judetean Bacau, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara in perioada 20 aprilie 05 mai 2023 activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea in institutiile…

- Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza recrutari in perioada 20.04.2023 – 05.05.2023, pentru concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina, respectiv Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, conform actelor…

- Inspectoratul de Politie Judetean Calarași organizeaza recrutarea și selecția candidatilor pentru admiterea in cadrul unitatilor de invatamant postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea aprilie – iunie 2023, invatamant cu frecventa, astfel: 1. pentru Scoala de Agenti de Politie…

- Noi forțe pentru Inspectoratul Județean de Poliție Alba: Unde au fost repartizați noua tineri agenți de poliție Noua agenți de poliție, absolvenți ai școlilor „Vasile Lascar” Campina și „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca, și-au inceput activitatea la Inspectoratul de Poliție Județean Alba. Aceștia iși vor…

- In aceasta promoție au absolvit 1.312 de elevi (din 1.312), dintre care 214 sunt fete și 1.098 de baieți.Ei sunt repartizati pe locurile stabilite de IGPR in ordine descrescatoare a mediei generale de absolvire.Elevii au efectuat cursurile de pregatire in perioada iunie 2022-aprilie 2023.

- Pentru anul școlar 2023-2024, școlile de poliție, jandarmi și pompieri vor avea un numar de locuri dublu fața de anul trecut. La admiterea din 2023, vor fi scoase la concurs 5.760 de locuri, potrivit Ministerului Educației. Lista școlilor postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne: Scoala de Agenti…