- Cu prilejul Zilei Internaționale a Carții pentru Copii și Tineret, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza diverse activitați dedicate acestei sarbatori. Din 1967, Ziua Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret este celebrata in toata lumea pe data de 2 aprilie, ziua de nastere…

- DGASPC Vrancea se implica in sprijinirea refugiaților din Ucraina. Alaturi de parteneri privați, suntem pregatiți sa punem la dispozitie mai multe alimente si alte produse de stricta necesitate. TCN SUPORT Odobești s-a alaturat acestei campanii și contribuie la asigurarea de produse necesare refugiaților.…

- Drama refugiaților ucraineni nu ne lasa indiferenți! 14 adulți și 20 de copii refugiați din zona de conflict din Ucraina sunt cazați la Caminul Internat al Colegiului Tehnic „Ghe. Asachi” din Focșani, camin reabilitat in intregime in urma cu un an și jumatate cu fonduri UE. Cele 34 de persoane ajunse…

- Ca urmare a succesului de care s-a bucurat Proiectul „Povestea strazii mele” lansat anul trecut – implicare comunitara, contribuții la istoria recenta a comunitații, unitate tematica, finalitate editoriala ș.a. –, Biblioteca Judeteana ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prin Sectia de „Carte veche si colectii…

- Soprana Gabriela Bancila, originara din Focșani, a trimis un mesaj catre presa prin care anunța ca familia ei ofera cazarea, in Vrancea, refugiaților ucraineni. Soprana a recurs la acest gest, impresionata fiind de drama prin care trec, in aceste zile, oamenii din Ucraina, pe fondul razboiului. Iata…

- Unul din proiectele incluse in amplul program „Lectura ne unește!”, inițiat de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a fost dedicat Diasporei, celor care, plecați din Vrancea, dar nu numai, au pastrat vie limba romana, indiferent de timpul petrecut in afara țarii, de locul de munca, ori…