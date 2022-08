Curs BNR – Dolarul a depăşit euro BNR a anuntat marti un curs de referinta de 4,8851 lei pentru un euro, fata de 4,8853 lei, luni. Dolarul a ajuns la 4,9225 lei, de la 4,8814 lei, in urma cu o zi. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, s-a referit recent la raportul euro – dolar. “In sfarsit, un nivel depreciat al euro in raport cu dolarul american. Aici intre 1 si 1,1, personal, consider ca ne putem astepta la orice, daca dolarul creste sub, adica se intareste peste un euro sau euro creste peste 1,1, atunci putem sa discutam, dar variatia aceasta 1 – 1,1 nu avem cum sa o prognozam, ca se poate intampla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana – rezulta din cifrele de pe site-ul BNR, de la capitolul curs de schimb. Astfel, cursul afișat marți, 23 august, de Banca Naționala a Romaniei indica valoarea de 4,9225 lei pentru un dolar american, fața de 4,8851 lei pentru…

- Vineri, 12 august, leul moldovenesc se apreciaza in raport cu dolarul american și scade fața de moneda euro și leul romanesc. Hrivna ucraineana și rubla ruseasca, raman neschimbate. Maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.27 bani pentru un dolar, cu 1 ban mai puțin decat joi. Moneda…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut miercuri de la 8,14% la 8.06%. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 8,27% la 8,21%. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti ca perioada dobanzilor mici…

- Schema de compensare a prețurilor la energie se va incheia in curand, iar Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta soluție, spune Marcel Ciolacu. Și guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca momentul ales pentru liberalizarea prețurilor la energie nu a fost tocmai inspirat. Schema de compensare…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca liberalizarea pietei de energie nu a fost o decizie inspirata, precizand ca este bine ca lucrurile au fost aduse sub control cu aceasta plafonare a preturilor. El sustine ca nu pot fi lasate anumite preturi total libere, mai…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca in urma cu o luna si jumatate se spunea ca nu vom mai avea finantare externa sau interna si ca Ministerul de Finante nu va mai avea bani de pensii, iar acum Guvernul s-a imprumutat cinci miliarde. El a precizat ca cine se…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15-, precizand ca in trimestrul II din 2024 Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a mentionat ca nu…

- Marți, 5 iulie, leul moldovenesc se depreciaza in raport cu dolarul american și moneda euro. Hrivna ucraineana, leul romanesc și rubla ruseasca raman neschimbate. Pentru ziua de maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.13 bani pentru un dolar, cu 2 bani mai mult decat luni. Moneda…