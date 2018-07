Curs BNR, curs valutar. Cât a ajuns să coste azi un euro Cursul valutar din 10 iulie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in creștere in raport cu principalele monede, respectiv euro, lira și franc elvețian, conform cursului BNR. (Console si accesorii gaming) Banca Naționala a Romaniei (BNR)a afișat cursul valutar de marți, 10 iulie 2018. Curs valutar BNR euro, 10 iulie 2018 Euro scadecu 03 bani fața de leu și ajunge astazi la 4.6587 lei. Curs valutar BNR […] The post Curs BNR, curs valutar. Cat a ajuns sa coste azi un euro appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

