Stiri pe aceeasi tema

- Curs valutar 10 august 2018. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri (10 august) un curs de referinta de 4,6567 lei/euro, in crestere cu 0,3% fata de nivelul atins joi (9 august). Francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din iulie 2017 pana in prezent. Joi, euro a crescut la 4,6427…

- Euro urca spre pragul de 4,66 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6562 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi. Citește și: Indicele Robor la trei luni a crescut la 3,39% Joi, euro a crescut la 4,6549 lei. Dolarul american, cotat indirect…

- Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 3 iulie 2018, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare in fata leului din 6 iunie 2018 cand Banca Nationala a anuntat un curs de referinta de 4,6554 lei/euro. Euro a atins cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului…

- Cursul valutar din 10 iulie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in creștere in raport cu principalele monede, respectiv euro, lira și franc elvețian, conform cursului BNR. (Console si accesorii gaming) Banca Naționala a Romaniei (BNR)a afișat cursul valutar de marți, 10 iulie 2018. Curs valutar…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut spectaculos luni, 2 iulie, la 3,24%, de la 3,15%, ajungand la un nou record al ultimilor 4 ani si jumatate. Indicele Robor la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6569 lei/euro, 4,0267 lei/dolar, 4,0354 lei/franc elvetian. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul BNR de ieri cand moneda europea s-a depreciat sub pragul de 4,66 lei dupa 10 sedinte consecutive la acest nivel si a atins…

- Euro ramane la 4,66 lei, aproape de cursul BNR de ieri cand moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului: 4,6695 lei/euro. Pe 22 mai, moneda europeana a atins minimul ultimelor cinci luni in fata leului: 4,6225 lei/euro, fata de 19 decembrie 2017: 4,6210 lei/euro).…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,77%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Nivelul atins miercuri este cel mai…