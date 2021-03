Curiozități despre vitamine. Lucruri pe care nu le știați despre suplimentele alimentare Majoritatea dintre noi am luat o tableta de vitamine la un moment dat in viața noastra. Le oferim chiar și copiilor noștri pentru a-i ajuta sa-și imbunatațeasca nutriția, sa previna starea de sanatate precara și sa lupte impotriva bolilor comune. Suplimentele alimentare ofera o varietate de substanțe nutritive care se gasesc și in alimente. Aceste suplimente sunt adesea numite multivitamine și sunt sub forma de pastile, tablete, pulbere sau lichide. Va prezentam o serie de curiozitați despre vitamine despre care este posibil sa nu fi știut pana acum. Mai mult nu inseamna mai mai bine Deși societatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

