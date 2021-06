Curiozitati despre inima ta Inima este motorul organismului uman și totodata cel mai puternic mușchi al omului. Rolul sau este de a asigura circulația sangelui in corp prin contracții ritmice. Iata cateva curiozitați despre inima și sistemul circulator: – Poți sa afli cat de mare este inima ta chiar și fara sa o vezi. Daca este sanatoasa, atunci marimea […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ioan Crisan, de 66 de ani, din Arad, figura la momentul exploziei ca asociat unic al SC Crimatex SRL, in Crimatex Solar Energy SRL intrerupere temporara de activitate , dar si in SC Primatex SRL, avand ca obiect de activitate "alte activitati anexe transporturilorldquo;. Potrivit datelor…

- Anul acesta, actorul care l-a interpretat pe Medalion Codruț Fieraru, in „Inima de țigan”, va deveni din nou tata și muncește din greu pentru familia lui. Denis Ștefan a povestit, intr-un interviu acordat jurnaliștilor Click!, ce proiecte are și in special despre rolul lui Mihai Viteazu, din pelicula…

- Facultatea de Științe Economice și Administrație Publica de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza astazi, incepind cu ora 15.00, in format online, dezbaterea cu tema „Inflația și rolul Bancii Naționale a Romaniei in menținerea stabilitații prețurilor”. Prelegerea va fi susținuta…

- Pregatim ceva interesant pentru Brașov și cautam colegi cu care sa realizam acest lucru. Daca te caracterizeaza creativitatea, curiozitatea și ești o persoana comunicativa te invitam sa stam de vorba. Daca te caracterizeaza creativitatea, curiozitatea și ești o persoana comunicativa te invitam sa stam…

- Actorul Tom Cruise și-a returnat Globurile de Aur, in semn de protest fața de Asociatia Presei Straine de la Hollywood, scrie CNN. Tom Cruise a caștigat trei Globuri de Aur, pentru cel mai bun actor principal, cu rolul din “Jerry Maguire”, in 1997, pentru cel mai bun actor principal, cu rolul din “Born…

- Olympia Dukakis, cunoscuta pentru rolul din „Moonstruck”, care i-a si adus Oscarul, dar si pentru rolul vaduvei bogate din pelicula „Magnolii de otel”, a incetat din viata la varsta de 89 de ani, anunta Variety.

- Pregatim ceva interesant pentru Brașov și cautam colegi cu care sa realizam acest lucru. Daca te caracterizeaza creativitatea, curiozitatea și ești o persoana comunicativa te invitam sa stam de vorba. ARHITECT Ce ne dorim de la tine: ∙ Studii superioare in domeniu∙ Drag de munte (relocare…

- Florin Cițu, in calitate de ministru interimar la Sanatate, va participa la ora 11:30 la o ședința in sistem online cu reprezentanții DSP-urilor din țara. Apoi, premierul va avea o intalnire, tot online, cu managerii spitalelor suport COVID, a informat Guvernul Romaniei.Inaintea discuțiilor, secretarul…