Curiozitati despre diamante. De ce sunt aceste pietre atat de ravnite? Diamantul este una dintre cele mai ravnite pietre pretioase si este unul dintre materialele care au contribuit in mod decisiv la evolutia intregii omeniri. Asociat astazi cu ideea de logodna, nunta, eleganta sau dragoste eterna, diamantul este folosit adesea la constructia de bijuterii. Pe langa bijuterii cu diamante, aceasta piatra este folosita foarte mult in industrie.



Pana sa se ajunga la o utilizare pe scara larga a diamantului insa, relatia omului cu piatra pretioasa a fost una de-a dreptul fascinanta.



Curiozitati despre diamante si modul in care acestea au schimbat societatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

