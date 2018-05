Curiozitatea multora! De ce nu are robotul Sophia păr sau perucă Mulți se intreaba de ce robotul Sophia nu are par sau nu poarta peruca. Un internaut a intrebat-o acest lucru pe contul sau personal de Twitter. „Nu obișnuiesc sa port peruca pentru ca circuitele care sunt la vedere sunt o parte din mine”, a fost explicația robotului Sophia. Sophia este capabila sa poarte conversații și sa raspunda la intrebarile care i se adreseaza. Nivelul sau de inteligența este echivalent cu cel al unui copil de doi ani. Mai mult, robotul poate imita și gesturile și expresiile faciale. Creatorul robotului Sophia, David Hanson, iși dorește ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

