Curiozitate: Care sunt componentele unui telefon mobil?

Stiri pe aceeasi tema

- Franta ar trebui sa limiteze utilizarea smartphone-urilor si a retelelor de socializare de catre copii si adolescenti, a recomandat marti un grup de experti numit de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul ingrijorarii tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul egativ al acestora asupra mintilor…

- Franta ar trebui sa limiteze utilizarea smartphone-urilor si a retelelor de socializare de catre copii si adolescenti, a recomandat marti un grup de experti numit de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul ingrijorarii tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul negativ al acestora asupra mintilor…

- Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca Dambovița ofera și in aceasta luna oportunitați de dezvoltare și imbunatațire a calificarilor profesionala. Participarea la cururi de calificare reprezinta o necesitate continua pentru dezvoltarea personala și profesionala fiind gratuita pentru persoanele…

- Zilele trecute, toate canalele de propaganda rusa au distribuit pe internet un nou videoclip despre Ucraina intitulat sugestiv „Fiul lui este in elita, iar tu ești carne de tun”, relateaza Ziare.com. В отделении полиции умер задержанный после теракта в «Крокус Сити Холле» выходец из Чечни▪️Уроженец…

- An de an, in data de 18 martie este sarbatorita Ziua Mondiala a Reciclarii, prilej de creștere a gradului de conștientizare asupra importanței unui comportament responsabil fața de mediu. In acest an, tema Zilei Mondiale a Reciclarii este „Eroii Reciclarii” .Scopul temei din acest an este de a recunoaște…

- Rootkit – un tip de malware a carui scop este sa ofere atacatorilor acces la computerul dvs. de la distanța, fara permisiune. Keylogger – un tip de program software care monitorizeaza ceea ce utilizatorul tasteaza pe un computer. Scopul sau principal este extragerea de parole pentru a obține acces…

- In perioada 26 februarie – 04 martie 2024, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița a desfașurat mai multe activitați dedicate sarbatoririi a 91 de ani de la inființarea Protecției Civile in Romania. Scopul acestora a fost acela de a dezvolta comportamentul preventiv…