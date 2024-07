Curioasa ascensiune a Kamalei Harris

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, e situata inaintea candidatului republican la președinție Donald Trump, cu 2%, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Ea a fost susținuta de 44% dintre respondenți, Trump de 42%.Sondajul a fost realizat in perioada 22-23 iulie, dupa ce actualul președinte…

- Un sondaj publicat la 24 de ore de la retragerea președintelui Joe Biden din cursa pentru Casa Alba arata ca diferența se reduce intre candidatul republican și cel democrat, relateaza cotidianul francez Le Figaro, citat de news.ro.Daca alegerile ar avea loc saptamana aceasta, doar doua puncte procentuale…

- Beyonce a autorizat-o pe Kamala Harris sa ii foloseasca melodia „Freedom” pentru campanie. Kamala Harris, aproape sigura ca va fi nominalizata pentru a-l inlocui pe Joe Biden in cursa prezidențiala din SUA, a folosit deja melodia luni seara.

- Vorbind la prima sa aparitie publica de cand presedintele Joe Biden a iesit din cursa prezidentiala, vicepresedintele Kamala Harris, pe care seful Casei Albe o sustine ca sa ii succeada in functie, a laudat mostenirea politica a acestuia si, asa cum facea adesea si presedintele, l-a evocat pe fiul acestuia…

- Kremlinul susține ca „nu poate” evalua „potențiala candidatura” a Kamalei Harris la Casa Alba, dar o acuza pe actuala vicepreședinta a SUA de „retorica neprietenoasa” fața de Rusia.Kamala Harris (59 de ani) intra in cursa pentru președinția SUA dupa aproape patru ani petrecuți ca vicepreședinta a administrației…

- Partidul Democrat din SUA a reușit sa stranga peste 55 de milioane de dolari pe platforma de donatori mici ActBlue, dupa ce Joe Biden și-a anunțat retragerea din cursa prezidențiala. Aceasta este o suma record pentru o singura zi, in 2024, scrie Politico.In primele cinci ore dupa anunț, ActBlue a strans…

- Desi Partidul Democrat recunoaste "volatilitatea" actuala a situatiei din jurul nominalizarii lui Biden, unii membri ai partidului se "aliniaza" deja pentru a face donatii in cazul in care Harris il inlocuieste in cursa prezidentiala, noteaza publicatia.De cand capacitatea lui Biden de a castiga un…

- Dupa prestatia dezamagitoare a presedintelui democrat Joe Biden in dezbaterea electorala de joi cu rivalul sau republican Donald Trump, in interiorul Partidului Democrat au inceput sa apara voci ce remarca nevoia unui alt candidat pentru presedintia SUA, chiar daca mai sunt doar patru luni pana la alegeri,…