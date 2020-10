Curier bătut pentru bani la Obreja OBREJA – Un tanar de 21 de ani a sunat astazi, in jurul orei 13.00, la 112, reclamand politistilor din Caransebes faptul ca a fost agresat fizic de cateva persoane, in comuna Obreja! „Din primele cercetari, polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat prezumtivii autori, stabilind ca in cursul acestei zile, persoana vatamata, angajata la o firma de curierat, in timp ce conducea autoutilitara de serviciu, pe raza localitații Obreja, ar fi fost oprita de catre un barbat, moment in care altul i-ar fi deschis portiera de la mașina și ar fi lovit-o cu pumnul, cu scopul de a-i sustrage… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

