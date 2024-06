Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperi de curent pe scara larga au afectat vineri mai multe tari din Balcanii de Vest, afectate de un val de caldura care a pus reteaua de electricitate sub o presiune puternica, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- CNAIR informeaza participanții la trafic ca in perioada 21-24.06.2024, in intervalul orar 10.00 -20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (33-37 grade Celsius). Astfel, potrivit unei avertizari meteorologice…

- RESTRICȚII de tonaj pe mai multe drumuri naționale și autostrazi din țara din cauza caniculei in perioada 21-24 iunie CNAIR informeaza șoferii ca in perioada 21 – 24 iunie, in intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale…

- Restricții de circulație ( 7,5 t) pe autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale, in perioada 21 - 24.06.2024, din cauza caniculei. CNAIR informeaza participanții la trafic ca in perioada 21-24.06.2024, in intervalul orar 10.00 -20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi...

- Rezerva de apa potabila epuizata in șase localitați din Alba, dupa incendiul din Apuseni și seceta din ultima perioada Apa CTTA SA Alba a anunțat, joi, ca nu mai poate asigura furnizarea continua a apei potabile pentru locuitori din șase sate din Apuseni. Cauza este epuizarea rezervei de apa, dupa ce…

- Circulatia trenurilor se va desfasura in conditii speciale, cu reducerea vitezei, in anumite intervale orare, pentru un trafic feroviar in conditii de siguranta, temperaturile de la nivelul sinelor depasind 50 de grade Celsius, a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, Compania Nationala de…

- Mai multe trenuri, inclusiv spre și dinspre Cluj-Napoca vor avea programul schimbat din cauza unor lucrari la calea ferata.Astfel, in perioada 21 mai – 7 iunie 2024, se vor efectua lucrari intre statiile Tecuci – Tecuci Nord, informeaza mediafax.ro.In perioada 21 mai – 06 iunie 2024 vor avea loc…

- Cum a dat caldura, cum s-au intors și ganganiile suparatoare. La Turda au aparut atat ploșnițele marmorate cat și „tigrul platanului” Totuși nu se poate vorbi inca despre o invazie de insecte, dar temperaturile extrem de ridicate pentru aceasta perioada au favorizat apariția insectelor respective mai…