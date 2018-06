Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, la Manchester. Șoferul vehiculului nu a oprit, iar acum poliția incearca sa dea de urma sa, relateaza The Sun. Incidentul a avut loc in apropiere de Trafford Park. Un șofer a intrat in mulțime, dupa ce a traversat un sens giratoriu.…

- Alina, o fatE extrem de tanErE, a trecut printr-o experien:E cu totul "ocantE. De"i credea cE este alEturi de bErbatul vie:ii ei, acesta s-a dovedit a fi un monstru "i i-a pricinuit fetei probleme grave.

- Amelia Uzun și mama sa, Ana Cernicova, solista a Teatrului Național de Opera și Balet din Chișinau, au evoluat aseara pe scena de la „Romanii au Talent", in cadrul celei de-a treia semifinale live, dupa ce in etapa preselecțiilor au primit patru de „Da" din partea juriului.

- Maluma, unul dintre cei mai iubiți artiști din lume, va concerta la București, iar Andra, una dintre cele mai bune voci romanești, va canta in deschidere alaturi de marele cantareț, in varsta de 24 de ani, scrie evz.ro.„Visele devin realitate! Sunt extrem de bucuroasa sa va anunt ca, in sfarsit,…

- Doua familii de romi implora Consiliul Local Suceava sa accepte intrarea in legalitate a caselor pe care le-au construit fara autorizație, in urma cu mai bine de 30 de ani, pe strada Mirauți din municipiul Suceava. La finalul ședinței de ieri a Consiliului Local Suceava, Oltea Hagiu, „vadana ...

- Andra s-a pregatit pentru Sarbatorile de Paște alaturi de soțul ei, Catalin Maruța, dar și de cei doi copii. Vedeta și-a petrecut mei mult timp de copii, pe care i-a invațat cum sa vopseasca oua. Micuții David și Eva au fost curioși rau și s-au implicat. In timp ce David lucra cot la cot cu […] The…

- Sarbatorile vor fi mai frumoase pentru o familie cu șase copii din satul Ciorești, raionul Nisporeni. Echipa Fundației lui Vlad Plahotniuс "Edelweiss" a dat start Campaniei de Paște și a mers la ei cu mai multe daruri: o mașina de spalat, o bicicleta, haine și produse

- Lacrimi si durere fara margini in Kemerovo. Localnicii isi iau ramas-bun de la victimele incendiului din centrul comercial "Zimniaia Vișnia". Printre cei care au ars de vii este o bunica si doi dintre nepotii ei.