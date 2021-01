Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei sesizari prin Telverde, facuta in cursul serii de duminica, doi administratori de localuri din comuna Arbore au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea masurilor impuse de legea 55/2020, privind protejarea impotriva coronavirusului. Polițiștii impun cu atat mai mult ...

- Polițiștii din toata țara au aplciat, in cursul zilei de ieri, aproape 4.100 de amenzi pentru nerespectarea masurilor de protecție impotriva COVID-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii…

- In noaptea de Craciun polițiștii mureșeni au dat amenzi de 5.500 de lei persoanelor care nu au respectat restricțiile din pandemie. Polițiștii și jandarmii au verificat respectarea masurilor de izolare și carantinare, documentele justificative necesare deplasarii in intervalul orar 23.00-05.00, precum…

- Polițiștii valceni au derulat atat in mediul urban cat și rural, acțiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2. Au fost verificate 88 de societați comerciale, 164 de mijloace de transport in comun și au fost legitimate peste 1.200 de persoane. Pentru…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei trecute, aproape 5.600 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impotriva COViD-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in ultima zi, o serie de acțiuni pe raza intregului județ pentru a verifica respectarea masurilor de protecție impotriva COVID-19.”Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, alaturi de jandarmii Inspectoratului…

- Aproape 300 de sanctiuni contraventionale, aplicate de politistii din Bucuresti-Ilfov in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor impuse de pandemia cu noul coronavirus, amenzile insumand 48.000 de lei. "Actiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta desfasurate…

- Polițiștii doljeni impreuna cu celelate forțe de ordine, sub autoritatea instituției prefectului, continua desfașurarea de acțiuni cu efective marite pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. Astfel in ultimele…