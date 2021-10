Curentul se oprește în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu Marți, 5 octombrie, se oprește curentul in mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. E-Distribuție Muntenia a transmis lista cu intreruperile programate in alimentarea cu energie electrica, valabila in perioada 5-8 octombrie 2021. Compania le transmite clienților ca a redus pe cat de mult posibil numarul intreruperilor. Acestea sunt programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, dar și pentru minimizarea disconfortului clienților. Cum sunt programate intreruperile: In Bucuresti Miercuri, 06 Octombrie 2021 Bd. Timișoara, de la nr. 99 – 105,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

