Curentul s-ar putea scumpi din cauza unei legi care ajută agricultura și industria alimentară Costul cu energia va crește pe unii clienți pentru a acoperi o facilitate data firmelor din agricultura și industria alimentara. Legea 158/2023 , in vigoare din 03 iunie 2023, prevede dreptul unor clienți non-casnici, cei din industria alimentara și din agricultura (inclusiv sisteme de irigații), de a nu achita costurile pentru lucrarile de proiectare și de execuție a instalației de racordare la rețeaua electrica, susțin reprezentanții Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie – ACUE. Contravaloarea acestor costuri urmeaza sa fie suportata de catre distribuitorul de energie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

