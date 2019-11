Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central, pana sambata la ora 16.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 169.702 persoane.Cele mai multe voturi, respectiv 30.080, s-au inregistrat la cele 142 de sectii de votare din Italia. La aceste voturi se adauga 59 de persoane care au votat prin corespondenta…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat luni ca pregatirile pentru alegerile prezidentiale sunt in grafic, iar Ministerul Afacerilor Externe a transmis in strainatate materialele necesare scrutinului."Am urmarit in detaliu organizarea scrutinului pentru alegerea presedintelui Romaniei,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Dancila a declarat, in cadrul unei intalniri pe care avut-o in municipiul Dorohoi cu primarii din judetul Botosani, ca alegerile prezidentiale sunt 'o repetitie pentru alegerile locale', dar si un criteriu de evaluare a viitorilor candidati la primarii. "Cred ca alegerile prezidentiale trebuie…

- BEC a constatat, vineri, ramânerea definitiva a celor 14 candidaturi la scrutinul din noiembrie si a semnelor electorale depuse de partidele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale si candidatii independenti. Conform tragerii…

- Omul de afaceri Viorel Catarama va fi candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din luna noiembrie. Candidatura acestuia a fost validata, sambata, la primul Congres al Dreptei Liberale, organizat in municipiul Botosani. Catarama a fost sustinut in unanimitate prin…

- Dreapta Liberala l-a desemnat pe Viorel Catarama drept candidatul partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie. Decizia a fost luata intr-un congres care a avut loc, sambata, la Botoșani. In discursul susținut in fața delegaților, Viorel Catarama a afirmat ca Romania trebuie sa se desprinda de…