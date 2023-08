Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti si constanteni au participat, marti, la festivitațile organizate de Ziua Marinei Romane, la Constanta, ceremonii organizate, ca și anul trecut, in condiții speciale de securitate, din cauza razboiului purtat de Rusia in Ucraina, dar și la Marea Neagra. La manifestari au fost prezenți…

- O avarie a lasat fara apa mai multe zone, printre care statiunea Mamaia si Tabara de copii de la Navodari. Furnizarea apei potabile ar putea fi reluata luni, in jurul orei 21. Potrivit Regiei Autonome Judetene de Apa, a fost inregistrata o avarie pe magistrala de alimentare cu apa, din zona intersectiei…

- Pompierii intervin duminica dupa-amiaza in Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu 2 camere, la nivelul etajului 3/10. In casa scarii se simte miros puternic de gaze.Pana in acest moment, au fost evacuați 40 de locatari. O victima prezinta arsuri la nivelul fetei, i se acorda…

- Reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au plecat, vineri dimineața, intr-o operatiune de salvare a unei persoane aflata in Marea Neagra, la 80 de mile travers de Mangalia. Potrivit Ziua de Constanța, este vorba despre sportivul roman Alexandru Dumbrava. ARSVOM a…

- Pompierii constanteni au intervenit, vineri dimineata, pentru salvarea a zece copii care se antrenau cu caiacele pe un lac si au fost surprinsi de furtuna. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost anuntati vineri, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina…

- Incident șocant, joi dimineața, in fața primariei din Constanța. Patronul unuia dintre caminele de batrani, inchise ieri in Eforie Nord, a incercat sa-și dea foc. Din fericire, el a fost oprit la timp. Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 6:30. Barbatul a mers la Primaria Constanța, care se afla…

- Festivalul care concureaza Untold, dar se desfașoara la Marea Neagra a inceput joi seara la Constanța, urmand sa se incheie duminica (6-9 iulie). Este cea de-a 5 a ediție și se desfașoara in fiecare an pe Neversea Beach din Constanța, in apropierea plajei Modern. Organizatorii se așteapta la participarea…

- Doi barbați, de 54 și 76 de ani au fost internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala cu botulism, o afecțiune rara care poate pune in pericol viața bolnavului. Conform medicilor, se pare ca cei doi s-au infectat dupa ce au consumat alimente din conserve. Cand au ajuns la Matei balș, cei doi barbați…