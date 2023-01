Romania va trebui sa dezvolte 15 GW de capacitați eoliene offshore in Marea Neagra pentru a atinge neutralitate climatica in anul 2050. Aceasta ar deveni cea mai mare sursa de producție de energie electrica a țarii, cu peste 40% din total, conform studiului Energy Policy Group (EPG), Offshore wind – the enabler of Romania’s decarbonization (2023). Dezvoltarea parcurilor eoliene offshore dureaza, in medie, șapte ani, astfel ca Romaniaar putea conecta primele capacitați de energie eoliana in largul marii la rețeaua naționala pana in anul 2030. EPG arata ca dezvoltarea unui proiect comun RomaniaBulgaria,…