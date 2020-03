Curcubeul speranței, desenat de preșcolari și elevi din Dolj O campanie pornita in spațiul virtual vine in ajutorul copiilor și ii indeamna sa ramana uniți, sub simbolul curcubeului. Campania a luat naștere in Italia, dar a cuprins, cu rapiditate, și alte țari. Printre ele, și Romania. Copii din Craiova și județ deseneaza, pe hartii albe, un curcubeu in dreptul caruia scriu un mesaj de speranța: „Stau acasa -Totul va fi bine“. Apoi, lipesc desenele la geam și le posteaza pe rețelele de socializare. Cadrele didactice spun ca au preluat ideea acestei campanii pentru a aduce speranța, dar și zambete in case. Desenele sunt o mica parte din activitațile in care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

